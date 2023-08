Diese Beobachtung sei ein ermutigendes Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit der Märkte und für die Chancen für Anleger, inmitten der Erholung vielversprechende Chancen zu erkennen.



Mohr weise allerdings auch auf häufig vorkommende Fehler hin, die Anleger möglichst vermeiden sollten.



Fehler Nr. 1: Versuchen, den Markt zu timen



Bei Investitionen komme es auf die Zeiträume an, und nicht darauf, den "richtigen" Zeitpunkt abzupassen, erkläre Mohr. Während Markterholungen verlockende Aussichten böten, könne der Versuch, den Markt perfekt zu timen, ein Fehler sein. Der Experte warne vor diesem häufigen Fehler und weise auf die Schwierigkeiten hin, die mit einer genauen Vorhersage der Marktbewegungen verbunden seien. Unzählige Anleger seien in diese Falle getappt und hätten versucht, den Tiefpunkt oder das Hoch des Marktes zu timen, nur um dann festzustellen, dass sie potenzielle Gewinne verpasst oder Verluste verschlimmert hätten.



"Der Versuch, den Markt zu timen, kann sich als kostspielig erweisen", warne Mohr. Anleger würden deshalb in den meisten Fällen besser führen, wenn sie sich auf langfristige Anlageziele konzentrieren und einen strategischen Ansatz wählen würden, statt sich auf vergebliche Versuche einzulassen, kurzfristige Schwankungen vorherzusagen.



Fehler Nr. 2: Sich von negativen Schlagzeilen ablenken lassen



Mohr räume ein, dass die derzeitigen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen beispiellos erschscheinen könnten. Ein Blick auf die Geschichte zeige jedoch, dass es immer Gründe gegeben habe, die gegen eine Anlage gesprochen hätten. Trotz negativer Schlagzeilen habe sich der Markt langfristig jedoch immer positiv entwickelt. "Gerade dann, wenn die Stimmung der Anleger am pessimistischsten ist, ergeben sich oft gute Anlagegelegenheiten", sage Mohr.



Zwei Beispiele: Eine hypothetische Anlage in den S&P 500 am Tag des Angriffs auf Pearl Harbour am 7. Dezember 1941, die über die nächsten 10 Jahre beibehalten worden wäre, hätte pro Jahr eine durchschnittliche Rendite von 16% erzielt. Eine hypothetische Anlage von 10.000 US-Dollar in den S&P 500 am 15. September 2008, als Lehman Brothers in Konkurs gegangen sei, wäre in den nächsten 10 Jahren auf über 30.000 US-Dollar gewachsen.



Fehler Nr. 3: Kurzfrist-Denkweise



Marktvolatilität sei besonders besorgniserregend, wenn kurzfristige Schwankungen im Fokus seien. Sinnvoll sei es daher, den Zeithorizont zu erweitern und das langfristige Wachstum der Anlagen zu betrachten.



Fazit:



"Auch wenn Bärenmärkte außerordentlich schwierig sein können, stellen sie häufig auch eine Chance dar. Anleger, die den Mut und die Überzeugung aufbringen, an ihren langfristigen Plänen festzuhalten, werden häufig belohnt, wenn die Märkte wieder anziehen", erläutere Mohr. (15.08.2023/ac/a/m)







