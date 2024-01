NASDAQ-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

Kurzprofil DraftKings Inc.:



DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Glücksspiel. Das Unternehmen bietet Nutzern Sportwetten, Online-Casinos und Daily Fantasy Sports-Produkte sowie Medien und andere Online-Verbraucherprodukte an. (19.01.2024/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel stufen die Aktie von DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG) von "hold" auf "buy" hoch.Die jüngste Korrektur der Aktie biete einen attraktiven Einstiegspunkt, da der Gegenwind für den Marktanteil des Unternehmens nachlasse, so Stifel in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass DraftKings' kurzfristiger Gegenwind durch ESPN Bet-Promotionen und Sport-Saisonalität nachlasse, was es den Investoren ermögliche, sich wieder auf die fundamentalen Aussichten zu konzentrieren, in denen ein gesundes Wachstum der Umsätze im gleichen Land, eine strukturelle Ausweitung der Hold-Rate, Marketing-Disziplin und Effizienzsteigerungen bei den Fixkosten einen bereits beeindruckenden EBITDA-Pfad aufwerten würden.Die Analysten von Stifel stufen die Aktie von DraftKings von "hold" auf "buy" herauf und erhöhen das Kursziel von 40 auf 45 USD. (Analyse vom 19.01.2024)Börsenplätze DraftKings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:35,405 EUR +2,49% (19.01.2024, 10:42)