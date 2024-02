NASDAQ-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

44,57 USD +0,25% (16.02.2024)



ISIN DraftKings-Aktie:

US26142V1052



WKN DraftKings-Aktie:

A3DL31



Ticker-Symbol DraftKings-Aktie:

IK1



NASDAQ-Symbol DraftKings-Aktie:

DKNG



Kurzprofil DraftKings Inc.:



DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Glücksspiel. Das Unternehmen bietet Nutzern Sportwetten, Online-Casinos und Daily Fantasy Sports-Produkte sowie Medien und andere Online-Verbraucherprodukte an. (19.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Joseph Greff, Analyst von J.P. Morgan Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG).Nach "soliden" zugrundeliegenden, bereinigten Q4-Ergebnissen und einem ebenso positiven Ausblick für 2024 habe der Analyst seine Schätzungen für Umsatz, EBITDA, freien Cashflow und bereinigtes EPS für DraftKings für 2024 angehoben. Er habe angemerkt, dass seine Prognosen die derzeitige starke Technologie- und Produktdynamik des Unternehmens widerspiegeln würden, die zu einer höheren Kundenbindung, einem zunehmenden Parlay-Mix und reduzierten Werbe- und externen Marketingausgaben führe.Joseph Greff, Analyst von J.P. Morgan Securities, hat das "overweight"-Rating für die DraftKLings-Aktie bestätigt und das Kursziel von 45,00 auf 55,00 USD angehoben. (Analyse vom 16.02.2024)Börsenplätze DraftKings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:41,25 EUR -0,27% (19.02.2024, 17:26)