NASDAQ-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

48,915 USD +3,37% (26.03.2024, 15:08)



ISIN DraftKings-Aktie:

US26142V1052



WKN DraftKings-Aktie:

A3DL31



Ticker-Symbol DraftKings-Aktie:

IK1



NASDAQ-Symbol DraftKings-Aktie:

DKNG



Kurzprofil DraftKings Inc.:



DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Glücksspiel. Das Unternehmen bietet Nutzern Sportwetten, Online-Casinos und Daily Fantasy Sports-Produkte sowie Medien und andere Online-Verbraucherprodukte an. (26.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG) in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "buy" ein.DraftKings sei das führende Online-Sportwetten- und iGaming-Unternehmen in Nordamerika mit einem Marktanteil von über 30%, so Mizuho. Das Researchhaus sei der Meinung, dass der Markt das Ausmaß des operativen Leverage im Unternehmen unterschätze. In Anbetracht des rückläufigen externen Marketings und der reduzierten Werbeausgaben entwickle sich DraftKings zu einem überzeugenden freien Cashflow-Generator.Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die DraftKings-Aktie mit "buy" und dem Kursziel von 58 USD ein. (Analyse vom 25.03.2024)Börsenplätze DraftKings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:45,09 EUR +2,86% (26.03.2024, 15:05)