Kurzprofil DraftKings Inc.:



DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Spiele. DraftKings bietet den Benutzern tägliche Fantasiesportarten, Sportwetten und iGaming-Möglichkeiten. (18.07.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Online-Sportwetten-Anbieters DraftKings Inc. (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol Deutschland: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dem Aktienprofi gefalle der Chart von DraftKings. Er verweise darauf, dass das Wett-Geschäft boome. Interessanter finde er jedoch, dass die Anleger wieder Lust auf Spekulation hätten und durchaus bereit seien, mehr ins Risiko zu gehen. DraftKings gehöre zu spekulativeren Werten. Der Chart der DraftKings-Aktie sieht klasse aus, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.07.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze DraftKings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:27,895 EUR +0,36% (18.07.2023, 21:28)