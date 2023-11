NASDAQ-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

38,38 USD +2,87% (17.11.2023, 21:59)



ISIN DraftKings-Aktie:

US26142V1052



WKN DraftKings-Aktie:

A3DL31



Ticker-Symbol DraftKings-Aktie:

IK1



NASDAQ-Symbol DraftKings-Aktie:

DKNG



Kurzprofil DraftKings Inc.:



DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Glücksspiel. Das Unternehmen bietet Nutzern Sportwetten, Online-Casinos und Daily Fantasy Sports-Produkte sowie Medien und andere Online-Verbraucherprodukte an. (20.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von BTIG:Clark Lampen, Analyst von BTIG, stuft die Aktie von DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG) weiterhin mit "buy" ein.BTIG habe den Investorentag in der vergangenen Woche verlassen mit einer größeren Wertschätzung dafür, wie und wo es sich als konservativ erweisen könnte, so der Analyst in einer Research Note. Die Vielzahl der konservativen Annahmen, insbesondere für wichtige Faktoren wie Hold, Share und Promo, lasse BTIG zuversichtlich sein, dass das Unternehmen weiterhin die Erwartungen der Börse übertreffen könne.Clark Lampen, Analyst von BTIG, stuft die Aktie von DraftKings unverändert mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 38 auf 47 USD. (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze DraftKings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:35,22 EUR +0,11% (20.11.2023, 14:14)