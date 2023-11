NASDAQ-Aktienkurs DraftKings-Aktie:

38,68 USD +0,81% (20.11.2023, 22:00)



ISIN DraftKings-Aktie:

US26142V1052



WKN DraftKings-Aktie:

A3DL31



Ticker-Symbol DraftKings-Aktie:

IK1



NASDAQ-Symbol DraftKings-Aktie:

DKNG



Kurzprofil DraftKings Inc.:



DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG) ist ein Unternehmen für digitale Sportunterhaltung und Glücksspiel. Das Unternehmen bietet Nutzern Sportwetten, Online-Casinos und Daily Fantasy Sports-Produkte sowie Medien und andere Online-Verbraucherprodukte an. (21.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - DraftKings-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von DraftKings Inc. (ISIN: US26142V1052, WKN: A3DL31, Ticker-Symbol: IK1, NASDAQ-Symbol: DKNG).Die US-Bank habe die Schätzungen erhöht, um die aktualisierten EBITDA-Finanzziele von DraftKings für 2025 bis 2026 von 900 Mio. bis 1 Mrd. USD im Jahr 2025 und 1,4 Mrd. USD im Jahr 2026 widerzuspiegeln, die auf dem Investorentag vorgestellt worden seien, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Diese sollten die Konsenserwartungen allein bei den derzeitigen Legalisierungsniveaus nach oben korrigieren. Der Ausblick von DraftKings sei ein Indikator für eine starke Grunddynamik in bestehenden Staaten und ein deutlich verbessertes Produktportfolio, das eine stärkere Kundenakquise, höhere Haltequoten und einen größeren Marktanteil in neuen Staaten ermögliche.J.P. Morgan Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die DraftKLings-Aktie bestätigt und das Kursziel von 39 auf 45 USD angehoben. (Analyse vom 21.11.2023)Börsenplätze DraftKings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DraftKings-Aktie:35,44 EUR +0,24% (21.11.2023, 14:34)