XETRA-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

44,85 EUR +0,90% (20.04.2023, 10:53)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



NASDAQ OTC-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet Dräger auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3 Mrd. Euro.



Dräger-Technik kommt in aller Welt zum Einsatz. In rund 50 Ländern ist Dräger mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften direkt vor Ort beim Kunden tätig. (20.04.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Beatmungsgeräten in China sowie eine bessere Verfügbarkeit von Elektronikbauteilen haben dem Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) zu Jahresbeginn einen kräftigen Umsatzsprung beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Laut vorläufigen Berechnungen seien die Erlöse währungsbereinigt im ersten Quartal um 18 Prozent auf rund 761 Mio. Euro geklettert. Das EBIT habe im Zuge des deutlichen Umsatzwachstums auf rund 29 Mio. Euro gedreht - ein Jahr zuvor habe Drägerwerk noch einen Betriebsverlust von 35,1 Mio. Euro ausgewiesen. Auch der Auftragseingang sei hoch geblieben und habe mit rund 804 Mio. Euro nur leicht unter dem Wert des Vorjahres (825,7 Mio. Euro) gelegen.Der Konzern sehe sich damit auf einem guten Weg, die für 2023 gesteckten Ziele zu erreichen. Drägerwerk rechne weiter mit einer Rückkehr zu Wachstum und Profitabilität mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 7,0 bis 11,0 Prozent und einer EBIT-Marge von 0,0 bis 3,0 Prozent.Die Nachrichten seien an der Börse gut angekommen. Die Aktie habe auf Monatssicht um mehr fast neun Prozent zugelegt und dabei den Widerstandsbereich um 43,50 Euro übersprungen, an dem sie zuvor mehrfach gescheitert sei. Welches Aufwärtspotenzial sich daraus ergebe, bleibe allerdings abzuwarten. Denn bereits zwischen 46 und 52 Euro treffe das Papier auf weitere schwere Hürden, die kaum direkt überboten werden dürften.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:44,85 EUR +0,79% (20.04.2023, 09:49)