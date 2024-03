ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet das Unternehmen auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,4 Mrd. Euro.



Dräger-Technik kommt in aller Welt zum Einsatz. In rund 50 Ländern ist das Unternehmen mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften direkt vor Ort beim Kunden tätig. (14.03.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: Warmer Geldregen - AktienanalyseDer Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) greift für seine Aktionäre tief in die Tasche, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Die Dividende je Vorzugsaktie solle auf 1,80 (Vorjahr: 0,19) Euro und je Stammaktie auf 1,74 (Vorjahr: 0,13) erhöht werden. Möglich würden die deutliche Anhebung bessere Geschäfte im vergangenen Jahr sowie eine Neuordnung der Kapitalstruktur machen.An der Börse seien die Nachrichten gut angekommen. Zwar habe Drägerwerk bereits Mitte Januar bei der Vorlage von Eckdaten für das vergangene Jahr angekündigt, die Dividende kräftig aufstocken zu wollen, dass die Erhöhung so deutlich ausfalle, damit habe allerdings niemand gerechnet. Gleichzeitig habe das Unternehmen das Ziel bekräftigt, die EBIT-Marge in den kommenden Jahren im Schnitt um einen Prozentpunkt p.a. zu steigern. 2024 solle sie zwischen 2,5 und 5,5 Prozent liegen. Beim Umsatz werde ein Plus von 1,0 bis 5,0 Prozent angepeilt. (Ausgabe 10/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:51,70 EUR -0,77% (14.03.2024, 10:18)Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:51,60 EUR -0,77% (14.03.2024, 10:00)