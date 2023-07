Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Aktie:

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550602, WKN: 555060, Ticker-Symbol: DRW8, NASDAQ OTC-Symbol: DGWPF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet Dräger auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3 Mrd. Euro.



Dräger-Technik kommt in aller Welt zum Einsatz. In rund 50 Ländern ist Dräger mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften direkt vor Ort beim Kunden tätig. (14.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550602, WKN: 555060, Ticker-Symbol: DRW8, NASDAQ OTC-Symbol: DGWPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk habe dank einer besseren Lieferfähigkeit im zweiten Quartal einen Umsatzsprung hingelegt und wieder operativ Gewinne gemacht. Der währungsbereinigte Erlös sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als ein Fünftel auf rund 771 Millionen Euro geklettert, wie das im Nebenwerte-Index SDAX gelistete Unternehmen am Freitagabend überraschend in Lübeck mitgeteilt habe.Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe Drägerwerk wieder schwarze Zahlen geschrieben: Für das zweite Quartal habe sich der Betriebsgewinn auf etwa 19 Millionen Euro nach einem operativen Verlust im Vorjahreszeitraum von 76,6 Millionen Euro summiert.Die vollständigen Ergebnisse wolle das Management am 27. Juli vorstellen. In einer ersten Reaktion hätten die Drägerwerk-Aktien im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft um 1,4 Prozent zugelegt.Die Aktie von Drägerwerk habe auf die positiven Nachrichten bisher kaum reagiert. Die Papiere befinden sich aktuell nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Drägerwerk-Aktie. (Analyse vom 14.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Aktie: