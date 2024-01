Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3 Mrd. Euro.



Dräger-Technik kommt in aller Welt zum Einsatz. In rund 50 Ländern ist das Unternehmen mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften direkt vor Ort beim Kunden tätig. (25.01.2024/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: Sondereffekte laufen aus - AktienanalyseDer Medizintechnikhersteller Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) hat seine Aktionäre auf ein deutlich langsameres Wachstum eingestimmt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Nach einem Umsatzplus von währungsbereinigt 13,2 Prozent auf 3,37 Mrd. Euro 2023 stelle das Unternehmen für 2024 einen Zuwachs von 1,0 bis 5,0 Prozent in Aussicht. Bei der EBIT-Marge rechne Drägerwerk mit 2,5 Prozent bis 5,5 Prozent nach 4,9 Prozent 2023 (2022: minus 2,9 Prozent). Nachholeffekte aufgrund der globalen Lieferkettenprobleme seien ausgelaufen, dasselbe gelte für die Nachfrage nach Beatmungsgeräten in China, habe es zur Begründung geheißen.Die Aktie sei dennoch gefragt gewesen. Laut einem Händler seien die vorläufigen Zahlen für 2023 überraschend gut ausgefallen, ebenso wie der Dividendenvorschlag. Aufgrund des deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstiegs wolle der Konzern die Ausschüttung kräftig erhöhen und rund 30 Prozent seines Überschusses an die Aktionäre weiterreichen. Die genaue Höhe der Dividende werde mit dem offiziellen Jahresabschluss veröffentlicht, so CFO Gert-Hartwig Lescow. "Nach menschlichem Ermessen dürfte sie über 1,00 Euro liegen." Für 2022 habe Drägerwerk den Aktionären 0,13 Euro pro Stammaktie und 0,19 Euro pro Vorzugsaktie gezahlt.Der Manager habe zudem deutlich gemacht, dass man die Profitabilität weiter steigern wolle. "Zufrieden sind wir noch nicht, das ist erst einmal ein erfreulicher Zwischenstand." Vor allem in der Medizintechnik sehe der Vorstand noch deutlich Luft nach oben. (Ausgabe 03/2024)