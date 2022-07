Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

47,70 EUR -4,41% (15.07.2022, 10:13)



XETRA-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

47,95 EUR -5,05% (15.07.2022, 10:17)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



NASDAQ OTC-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,3 Mrd. Euro.



Dräger-Technik kommt in aller Welt zum Einsatz. In rund 50 Ländern ist man mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften direkt vor Ort beim Kunden tätig. (15.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Papiere von Drägerwerk seien am Freitagvormittag deutlich unter Druck geraten. Mit minus 7,4 würden die Anteile des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns kräftig abrutschen. Damit sei das Papier der mit am Abstand schlechteste Wert des Tages im SDAX . Grund seien die jüngsten Quartalszahlen, die deutlich unter den Vorjahreswerten lägen.Im zweiten Quartal sei der Umsatz um 24,7 Prozent auf 653 Millionen Euro gesunken. Das operative Ergebnis (EBIT) habe bei minus 77 Millionen Euro nach gut 80 Millionen Euro Plus im Vorjahreszeitraum gelegen. "Man fragt sich, wie es Drägerwerk schaffen will, am Jahresende profitabel zu sein", habe ein Börsianer gesagt. Denn die Jahresziele seien bestätigt worden - inklusive eines leicht positiven EBIT.Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk halte trotz eines bisher enttäuschenden Jahresverlaufs an seiner Prognose für 2022 fest. Umsatz und Ergebnis hätten sowohl im ersten Halbjahr als auch im zweiten Quartal deutlich unter den Vorjahreswerten gelegen, wie das Unternehmen am Donnerstagabend bekannt gegeben habe.Zum einen hätten die Erlöse aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von Produkten nicht so schnell realisiert werden können, habe es zur Begründung geheißen. Zum anderen sei das Geschäft durch einen Lockdown-bedingten Umsatzrückgang in China belastet worden.Die Aktie von Drägerwerk habe sich nach dem extrem schlechten Verlauf seit Mitte vergangenen Jahres zuletzt stabilisieren können. Mit dem heutigen Kurseinbruch verschlechtere sich das charttechnische Bild jedoch direkt wieder schlagartig. Das Jahrestief bei 45,45 Euro müsse nun halten.Derzeit gibt es ganz klar bessere Werte, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Drägerwerk-Aktie. (Analyse vom 15.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link