Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

47,20 EUR -0,42% (26.10.2023, 10:38)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3 Mrd. Euro.



Dräger-Technik kommt in aller Welt zum Einsatz. In rund 50 Ländern ist das Unternehmen mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften direkt vor Ort beim Kunden tätig. (26.10.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: Optimistischere Töne - AktienanalyseDer Medizintechnikhersteller Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) blickt auf ein erfolgreiches Quartal zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Vorläufigen Berechnungen zufolge sei der Umsatz zwischen Juli und September währungsbereinigt um 12,6 (nominal: 8,8) Prozent auf rund 789 Mio. Euro geklettert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe sich auf etwa 29 Mio. Euro belaufen. Im Vorjahresquartal habe Drägerwerk im Tagesgeschäft noch einen Verlust von 36,6 Mio. Euro verbucht. Die entsprechende Marge habe sich von minus 5,0 auf plus 3,7 Prozent verbessert.Grund für den deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg sei insbesondere die spürbar verbesserte Lieferfähigkeit infolge der abnehmenden globalen Lieferkettenprobleme gewesen, habe es geheißen. Dies hätte Drägerwerk ein starkes Umsatzwachstum aus dem hohen Auftragsbestand des Vorjahres und aus der weiter hohen Nachfrage nach Dräger-Produkten und -Services ermöglicht. Aber auch Kostensenkungsmaßnahmen hätten sich positiv ausgewirkt.Der Konzern werde daher mutiger: So solle die EBIT-Marge im Gesamtjahr jetzt zwei bis vier Prozent erreichen. Bisher sei Drägerwerk von null bis drei Prozent ausgegangen. Beim Erlös rechne der Konzern nun mit dem oberen Ende der bekannten Spanne eines währungsbereinigten Anstiegs von sieben bis elf Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:47,30 EUR -0,53% (26.10.2023, 10:40)