XETRA-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

38,95 EUR -6,26% (17.10.2022, 12:18)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



NASDAQ OTC-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,3 Mrd. Euro.



Dräger-Technik kommt in aller Welt zum Einsatz. In rund 50 Ländern ist man mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften direkt vor Ort beim Kunden tätig. (17.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Per Ad hoc-Meldung am 14.10.2022 habe das Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnik-Unternehmen über die Q3/22-KPIs (Details am 27.10.22) berichtet, die deutlich machen würden, dass sich der geplante Jahresendspurt bei Umsatz und EBIT nicht im nötigen Umfang erreichen lasse, schreiben die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH in ihrem jüngsten Report. Die Guidance FY22 sei also suspendiert und die vorsichtigen Investoren seien bestätigt worden.Die 9M/21-Umsätze seien - im Q3 verlangsamt - um 18,0% YoY auf 2.027 Mio. Euro gesunken (EBIT: -148 Mio. Euro; 9M/21: 257 Mio. Euro). Inzwischen ohne COVID-19-Extra-Nachfrage hätten Lieferengpässe die Produktion verzögert, Logistik-Herausforderungen seien dazugekommen und die initiierten Preiserhöhungen würden zeitverzögert wirken - die Bruttomarge habe deutlich gelitten (40,5%; 9M/21: 48,4%), fassen die Aktienexperten die aktuelle Lage zusammen. Die EQUI.TS-Gewinnreihe werde angepasst.Andererseits lasse der weiterhin erfreuliche Ordereingang für FY 23 eher steigende Umsätze erwarten, wenn sich Lieferketten und Verfügbarkeiten zusehends normalisieren würden. Die dafür nötigen Anpassungsmaßnahmen seien weit fortgeschritten, aber drückten, wie steigende F&E-Investitionen auch, die Margen. Die konjunkturellen Risiken in wichtigen Kundengruppen nähmen allerdings jüngst zu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:39,00 EUR +0,52% (17.10.2022, 11:52)