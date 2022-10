Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

39,00 EUR +0,52% (17.10.2022, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

38,80 EUR -6,62% (17.10.2022, 09:38)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



NASDAQ OTC-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,3 Mrd. Euro.



Dräger-Technik kommt in aller Welt zum Einsatz. In rund 50 Ländern ist man mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften direkt vor Ort beim Kunden tätig. (17.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anhaltende Probleme in der Lieferkette und hohe Kosten für die Beschaffung von Materialien würden Drägerwerk belasten. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern könne nach einem schwachen Quartal die Prognose für das laufende Jahr nicht mehr halten. Die Drägerwerk-Aktie verliere zur Stunde rund acht Prozent an Wert.Der Vorstand gehe zwar davon aus, dass sich in den kommenden Wochen die Lage zumindest etwas bessere und sich deshalb aus dem hohen Auftragsbestand mehr Umsatz realisieren lasse, aber das reiche nicht aus, um den Rückstand aufzuholen. "Aufgrund des Ausmaßes der bisherigen Verzögerung geht Dräger jedoch nicht mehr davon aus, die Jahresprognose erreichen zu können", habe das Unternehmen am Freitagabend nach Schluss des Xetra-Handels an der Frankfurter Börse mitgeteilt.Im Rahmen der Jahresprognose habe der Konzern einen im Vergleich zu den coronabedingten starken Vorjahreswerten währungsbereinigten Umsatzrückgang zwischen fünf und neun Prozent in Aussicht gestellt. Die Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei zwischen einem und vier Prozent erwartet worden. Wegen des schon schwächeren ersten Halbjahrs habe der Vorstand bereits im Sommer damit gerechnet, nur noch das untere Ende der Spanne erreichen zu können. Doch die Entspannung bei der Beschaffung von Vorprodukten sei nicht so stark eingetreten wie erhofft. Die Lieferketten seien nach wie vor gestört.Hohe Kosten und fragile Lieferketten würden bei Drägerwerk für massiven Margendruck sorgen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: