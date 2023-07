Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

45,15 EUR +0,11% (20.07.2023, 15:21)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3 Mrd. Euro.



Dräger-Technik kommt in aller Welt zum Einsatz. In rund 50 Ländern ist das Unternehmen mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften direkt vor Ort beim Kunden tätig. (20.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: Jahresziele bestätigt - AktienanalyseDem Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) ist im Tagesgeschäft die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorläufigen Berechnungen zufolge sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im zweiten Quartal auf etwa 19 Mio. Euro gestiegen, nachdem ein Jahr wegen Lieferkettenproblemen und hohen Beschaffungskosten noch ein Minus von 76,6 Mio. Euro angefallen sei. Der währungsbereinigte Erlös sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als ein Fünftel auf rund 771 Mio. Euro geklettert. Neben entspannteren Lieferketten habe Konzern davon profitiert, dass er höhere Preise habe durchsetzen können. Die starke Nachfrage nach Beatmungsgeräten aus China sei ihm ebenfalls zugutegekommen.Die Jahresziele seien daher bestätigt worden. Demnach solle der Umsatz 2023 währungsbereinigt weiter um 7,0 bis 11,0 Prozent zulegen und die EBITDA-Marge einen Wert zwischen 0,0 und 3,0 Prozent erreichen. Anleger hätten der Drägerwerk-Aktie dennoch die kalte Schulter gezeigt. Der operative Gewinn sei geringer ausgefallen als erwartet. Beim Auftragseingang habe Drägerwerk zudem wie bereits im ersten Quartal einen leichten Rückgang hinnehmen müssen - diesmal um rund ein Prozent auf 793 Mio. Euro. Was Analysten wie Sven Kürten von der DZ BANK außerdem Sorgen mache, sei, dass die Profitabilität auch auf Sicht der nächsten Jahre "kein zufriedenstellendes Niveau" erreichen könnte. Gut möglich daher, dass die Seitwärtsphase auf erniedrigtem Niveau noch eine Weile anhalte.Statt zur Aktie sollten Anleger daher weiter zu Teilschutz-Investments greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2023)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:45,15 EUR +0,22% (20.07.2023, 14:56)