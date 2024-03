XETRA-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

49,55 EUR +0,71% (08.03.2024, 13:15)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



NASDAQ OTC-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Dräger (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet Dräger auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,4 Mrd. Euro.



Dräger-Technik kommt in aller Welt zum Einsatz. In rund 50 Ländern ist Dräger mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften direkt vor Ort beim Kunden tätig. (08.03.2024/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Wie erwartet, habe die in 10/23 angehobene 23er Guidance übertroffen werden können. Alle Genussscheine seien eingezogen, die Kapitalstruktur sei vereinfacht. Die Dividende solle auf Normallevel (für FY 23: EUR 1,80 nach EUR 0,19 je VZ-Aktie) steigen und künftig ca. 30% des Jahresüberschusses (Bed.: EK-Quote> 40%) ausmachen. Die notwendige Profitabilitätsverbesserung (EBIT-Marge) soll künftig - und im Mehrjahres-Durchschnitt - in etwa in 100 BP-Schritte p.a. erfolgen, schreiben die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH in ihrem jüngsten Report über die neue Finanzplanung aus Lübeck.Das FY 24 dürfte moderat starten; es fehle der außerordentliche topline-Rückenwind, der insbesondere das H1/23 im Vorjahr geprägt habe, so die Fachanalysten. Die Jahresperformance dürfte sich also in H2/24 entscheiden. Der 12M/23-Ordereingang in cc: +2,2% YoY (Book-to-Bill-R: 97,5%) lasse für FY 23 leicht steigende Umsätze erwarten, wenn nicht wieder Lieferketten und Verfügbarkeiten (Elektronik) stören würden. Der Profit - auf Jahresbasis - werde nach Einschätzung der Aktienexperten um den Vj-Wert schwanken.Die am 07.03.24 veröffentlichte 24er-Guidance sehe leichtes Wachstum (H2>H1/24) vor. Die Jahresumsätze sollten um + 1,0 - 5,0% YoY (in cc) steigen. Der EBIT-Margen-Korridor mit 1,0 - 5,0% werde sehr breit geplant (traditioneller Korridor: ca. 2,5 - 6,5%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: