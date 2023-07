Kursziel

Drägerwerk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 65,00 buy Hauck & Aufhäuser Alexander Galitsa 17.07.2023 55,00 hold Kepler Cheuvreux Oliver Reinberg 11.01.2022 53,10 buy Warburg Research Christian Ehmann 17.07.2023 36,00 underperform Jefferies Henrik Paganetty 14.07.2023 34,00 verkaufen DZ BANK Sven Kürten 14.04.2023 - halten EQUI.TS GmbH Thomas J. Schießle 18.07.2023

Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

45,70 EUR +1,67% (25.07.2023)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3 Mrd. Euro.



Dräger-Technik kommt in aller Welt zum Einsatz. In rund 50 Ländern ist das Unternehmen mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften direkt vor Ort beim Kunden tätig. (26.07.2023/ac/a/nw)





Lübeck (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) vor der Bekanntgabe der Q2-Zahlen 2023 zu? 65 oder 34 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Drägerwerk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Drägerwerk wird am 27. Juli die Zahlen für das 2. Quartal 2023 veröffentlichen.Vonseiten der Charttechnik kommen derzeit positive Signale für die Drägerwerk-Aktie. Die gleitenden Durchschnittslinien GD38, GD50, GD100 und GD200 wurden nach oben gekreuzt, was Kursanstiege bei der Drägerwerk-Aktie erwarten lässt.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den Q2-Zahlen 2023 zur Drägerwerk-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Drägerwerk-Aktie auf einen Blick: