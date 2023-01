Tradegate-Aktienkurs Dr. Hönle-Aktie:

22,75 EUR +2,25% (19.01.2023, 22:26)



ISIN Dr. Hönle-Aktie:

DE0005157101



WKN Dr. Hönle-Aktie:

515710



Ticker-Symbol Dr. Hönle-Aktie:

HNL



Kurzprofil Dr. Hönle AG:



Die Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL), Mutter der Hönle Gruppe, gehört zu den weltweit führenden Anbietern für industrielle UV-Technologie. Der börsennotierte UV-Spezialist entwickelt, produziert und vertreibt weltweit UV-Anlagen, UV-Strahler und UV-Messtechnik. Die Anlagen kommen bei der Vernetzung photoreaktiver Substanzen, sowie bei Oberflächenentkeimung und Sonnensimulation zum Einsatz.



Hönle Produkte werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik, sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt.



Seit Jahren ist der UV-Spezialist Hönle gerade im Bereich Trocknungs- und Härtungstechnologie sehr erfolgreich. Die innovativen Hönle UV-Systeme lassen sich leicht in den jeweiligen Fertigungsprozess integrieren und führen zu optimalen Härtungsergebnissen.



Hönle ist seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Seine Produkte tragen das CE-Zeichen. (19.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dr. Hönle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL) unter die Lupe.Beim Gräfelinger UV-Spezialisten habe der Vorstand vor Weihnachten Tabula rasa gemacht und eine verlustbringende Geschäftseinheit verkauft. Bei Dr. Hönle sei nun also der Blick nach vorne gerichtet. Vor allem im wichtigen Bereich Klebstoffe sei eine Verbesserung in Sicht. Sollte dem Unternehmen die operative Kehrtwende gelingen, dürfte die Dr. Hönle-Aktie ihre zuletzt gestartete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.01.2023)