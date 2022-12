Börsenplätze Dr. Hönle-Aktie:



Kurzprofil Dr. Hönle AG:



Die Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL), Mutter der Hönle Gruppe, gehört zu den weltweit führenden Anbietern für industrielle UV-Technologie. Der börsennotierte UV-Spezialist entwickelt, produziert und vertreibt weltweit UV-Anlagen, UV-Strahler und UV-Messtechnik. Die Anlagen kommen bei der Vernetzung photoreaktiver Substanzen, sowie bei Oberflächenentkeimung und Sonnensimulation zum Einsatz.



Hönle Produkte werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik, sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt.



Seit Jahren ist der UV-Spezialist Hönle gerade im Bereich Trocknungs- und Härtungstechnologie sehr erfolgreich. Die innovativen Hönle UV-Systeme lassen sich leicht in den jeweiligen Fertigungsprozess integrieren und führen zu optimalen Härtungsergebnissen.



Hönle ist seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Seine Produkte tragen das CE-Zeichen. (22.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dr. Hönle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL) unter die Lupe.Anleger hätten bei Dr. Hönle zuletzt nur wenig Grund zur Freude gehabt. Der Vorstand habe auf die schwache operative Entwicklung reagiert. Die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 würden zeigen: Die vollzogenen Restrukturierungsmaßnahmen hätten das operative Ergebnis temporär zwar deutlich belastet. Der Ausblick zeige allerdings, dass damit auch der Weg für eine operative Trendwende eingeleitet worden sei.Über die einzelnen Maßnahmen und die Folgen für das Zahlenwerk 2021/22 habe DER AKTIONÄR bereits berichtet. Die vorläufigen Zahlen könnten hier nachgelesen werden.Im Fokus stehe der Ausblick auf neue Geschäftsjahr 2022/23: Aktuell erwarte Dr. Hönle einen Umsatz zwischen 110 Mio. und 120 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis zwischen zehn und 13 Mio. Euro. Eine insgesamt noch recht breite Spanne, was nach den jüngsten Restrukturierungen zum heutigen Zeitpunkt sicher nicht überrasche. Wichtig sei, dass diese Planvorgaben am Ende des Jahres auch wirklich erreicht würden.AKTIONÄR-Leser wissen: Dr. Hönle entwickelt UV- und LED-Technologien, die vor allem bei der Härtung von Kleb- und Kunststoffen sowie in der Farb- und Lacktrocknung zum Einsatz kommen, so Schröder.Ebenfalls wichtig: Im Segment Geräte & Anlagen würden ab Mitte des Geschäftsjahres 2022/23 mit der Einführung einer neuen Produktlinie für die Druckindustrie frische Impulse in Form von Aufträgen erwartet. Gleiches gelte unverändert für die innovativen Bereiche der Wasserentkeimung sowie der Sonnenlichtsimulation. "Vielversprechende Kundenprojekte in allen drei Geschäftssegmenten und eine gute Auftragslage bilden die Basis für eine positive Geschäftsentwicklung der Hönle Gruppe", heiße es in der aktuellen Mitteilung.Die Dr. Hönle-Aktie ist zum jetzigen Zeitpunkt weiter eine heiße Wette, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Das erste Kursziel laute 25 Euro. Würden die Projekte nach Plan anlaufen und zeichne sich mit den nächsten Quartalszahlen tatsächlich eine operative Trendwende im Rahmen der Planvorgaben ab, könnte sich die Aktie im Jahresverlauf weiter Richtung 30 Euro vorarbeiten. DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot auf dieses Szenario. (Analyse vom 22.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link