Kurzprofil Dow Inc.:



Dow Inc. Aktie (ISIN: US2605571031, WKN: A2PFRC, Ticker-Symbol: 2OY, NYSE Ticker-Symbol: NOW) mit Sitz in Midland im US-Bundesstaat Michigan ist ein auf die Herstellung und Vermarktung von Veredelungs-, Zwischen- und Kunststoffprodukten spezialisiertes Unternehmen. (23.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Dow-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Dow-Aktie (ISIN: US2605571031, WKN: A2PFRC, Ticker-Symbol: 2OY, NYSE Ticker-Symbol: NOW) startete im März 2020 nach einem Tief bei 21,95 USD zu einer starken Rally und kletterte bis 13. Mai 2021 auf ein Hoch bei 71,38 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einem Rücksetzer auf das log. 38,2 % Retracement bei 52,50 USD habe die Aktie im April 2022 das Hoch aus dem Mai 2021 attackiert. Es sei zwar zu einem neuen Allzeithoch bei 68,69 USD, aber zu keinem stabilen Ausbruch über 71,38 USD gekommen. In den letzten Tagen sei die Aktie massiv unter Druck gestanden. Gestern habe sie kurzzeitig sogar unter 52,07 USD notiert. Diese Marke stelle die Nackenlinie eines potenziellen Doppeltops dar. Zu einem Tagesschlusskurs darunter sei es aber nicht gekommen.AusblickDie Aktie des Chemiewertes könnte im Bereich um 52,07 USD zu einer kurzfristigen Erholung ansetzen. Ein Anstieg gen 56,76 USD, um zwei der letzten Abwärtsgaps zu schließen, wäre kurzfristig möglich. Falls ein Ausbruch über 56,76 USD gelänge, könnte man sogar das dritte Abwärtsgap und einen Anstieg an den EMA 200 bei 61,88 USD ins Auge fassen. Sollte der Wert allerdings stabil unter 52,07 USD abfallen, dann wäre eine größere Topformation in Form eines Doppelbodens vollendet. Die Aktie könnte dann auf Sicht von mehreren Tagen bis Wochen in Richtung 37,73 USD abfallen. (Analyse vom 23.06.2022)