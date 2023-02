Paris (www.aktiencheck.de) - Die Marke von 34.000 Punkten erweist sich für den Dow Jones als harte Nuss, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der berühmteste US-Index sei gefangen zwischen positiven Wirtschaftsdaten und neu aufgeflammten Zinsängsten. Die vielbefürchtete Rezession in den USA scheine auszubleiben, abzulesen etwa an der Verbraucherstimmung. Das Michigan Consumer Sentiment habe sich im Februar mit 66,4 Punkten deutlich stärker aufgehellt als von den Experten erwartet, die nur mit 65 Punkten gerechnet hätten. Auch die Einnahmen der US-Einzelhändler hätten positiv überrascht: Mit einem Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vormonat hätten sie im Januar deutlich über den Schätzungen von 1,8 Prozent gelegen. Und schließlich habe sich der Empire State Index, der die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York abbilde, im Februar kräftiger als erwartet erholt.Die guten Konjunkturdaten hätten indes neue Sorgen geschürt, dass die US-Notenbank nicht so schnell von ihrem geldpolitischen Straffungskurs abrücken könnte. Dazu habe auch beigetragen, dass die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen zu Jahresbeginn nur auf 6,4 von 6,5 Prozent im Dezember gefallen sei. Von Reuters befragte Experten hätten einen Rückgang auf 6,2 Prozent prognostiziert. Nach mittlerweile mehr als vier Monaten kräftiger Kursavancen, die dem Dow Jones ein Plus von rund 5.500 Punkten beschert hätten, würden sich nun erste Überhitzungserscheinungen zeigen. Dies spiegele sich nicht zuletzt im Volatilitätsindex wider, der zeitweise unter 18 gelegen habe und damit das tiefste Niveau seit über zwölf Monaten erreicht habe. Marktteilnehmer würden dies als Zeichen der Sorglosigkeit interpretieren. (17.02.2023/ac/a/m)