Zur Stunde verliere der Nasdaq Composite rund 1,3 Prozent, beim S&P 500 seien es immerhin gut 0,6 Prozent. Beim US-Letindex Dow Jones würden sich die Verluste mit etwa 0,2 Prozent in Grenzen halten. Top-Verlierer im Dow sei einmal mehr das Papier von Walt Disney mit einem Kursrückgang von rund zwei Prozent.



Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wolle der Elektroautobauer seine Produktion im chinesischen Schanghai auch im Januar auf Sparflamme weiterlaufen lassen. Das komme an der Börse alles andere als gut an. Die Aktie von Tesla büße gut fünf Prozent ein und notiere sogar zwischenzeitlich unter der Marke von 115 Dollar.



Unter den Einzelwertenwerten knicke auch die Aktie von Southwest Airlines um knapp sechs Prozent ein. Die Fluggesellschaft habe wegen des harschen Winterwetters in weiten Teilen der Vereinigten Staaten allein am Montag fast 3.000 Flüge abgesagt; bei hunderten weiterer Flüge habe es Verspätungen gegeben. Damit sei Southwest für fast drei Viertel aller Ausfälle in den USA verantwortlich gewesen. Die Airline rechne zudem für die kommenden Tage noch nicht mit einer Normalisierung der Lage. Das US-Verkehrsministerium habe eine Untersuchung der Ausfälle und Verspätungen angekündigt und diese "inakzeptabel" genannt. (27.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am ersten Handelstag nach Weihnachten geben die wichtigen US-Börsen weiter nach, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär".