Der Stimmungsindikator liege weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiere damit ein robustes Wachstum im Dienstleistungssektor.



"Die Stimmungslage ist unerwartet solide ausgefallen und deutet darauf hin, dass die US-Wirtschaft trotz der hohen Preissteigerungen im Wachstumsmodus bleibt", habe Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen kommentiert. Mithin dürfte die FED "aggressiv" gegen die Inflation vorgehen und die Leitzinsen in diesem Monat um 0,75 Prozentpunkte erhöhen, erwarte der Experte.



Der robuste ISM-Index trotze den kurzfristigen Rezessionsängsten und deute auf einen Aufschwung bei den Auftragseingängen und der Beschäftigung hin. Unternehmen, die durch den Preisanstieg im Frühjahr auf der Strecke geblieben seien, könnten somit zuletzt neue Aufträge erhalten haben. Nichtsdestotrotz würden diese robuste Zahlen dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die US-Notenbank FED bei ihrer nächsten Sitzung eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte in Erwägung sind dürfte. Dies schüre im Moment die Rezessionssorgen erneut an und drücke auf die Märkte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im August überraschend aufgehellt, so Timo Nützel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) sei zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 56,9 Punkte gestiegen, wie das Institut am Dienstag in Tempe mitgeteilt habe. Volkswirte hätten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 55,3 Punkte gerechnet.