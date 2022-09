Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem herben Rücksetzer im August startete der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) zur Wochenmitte eine zaghafte Erholung, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Angesichts der anhaltenden Risiken würden sich die Anleger aber noch nicht richtig aus der Deckung wagen. Sorge bereite der Wall Street zum einen die Entwicklung in Europa. Die kräftige Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 75 Basispunkte auf nun 1,25 Prozent und eine mögliche Rezession würden zur Zurückhaltung mahnen. Die Nachricht, dass Russland die wichtigste Gaspipeline nach Europa auf unbestimmte Zeit stilllege sowie der historische EZB-Zinssprung würden die Wahrscheinlichkeit einer drastischen Konjunkturabkühlung erhöhen und hätten das bekannteste US-Börsenbarometer zuvor auf den tiefsten Stand seit Ende Juli zurückfallen lassen.



Mut mache zwar der wichtige ISM-Einkaufsmanagerindex für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe, der im August entgegen den Experten-Erwartungen gestiegen sei. Da dies auf eine positive Wirtschaftsentwicklung hindeute, habe die eigentlich gute Nachricht bei den Anlegern mit Blick auf die US-Notenbank jedoch verstärkte Zinssorgen ausgelöst und den Dow Jones gen Süden geschickt. Auch saisonal, zyklisch und charttechnisch stehe der US-Aktienmarkt vor herausfordernden Wochen. Historisch betrachtet zähle nicht nur der September zu den schwächsten Börsenmonaten des Jahres. Seit 1950 habe der Oktober die meisten markanten Tiefs zwischen August bis Dezember aufgewiesen. Hinzu komme, dass es an den US-Börsen in den Jahren der Zwischenwahlen im Herbst häufig bergab gegangen sei. Gut möglich also, dass es an der US-Börse in den kommenden Wochen recht volatil bleiben dürfte. (09.09.2022/ac/a/m)



