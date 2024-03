Ein entscheidender Faktor auf dem Weg zu neuen Höchstständen dürfte der heutige FED-Zinsentscheid sein. Es sei zwar so gut wie ausgeschlossen, dass die FED schon heute die Zinsen senke, aber sie könnte zumindest neue Hinweise liefern, was Zeitpunkt und Tempo der bevorstehenden Zinssenkungen anbelange. Neben den Aussagen des FED-Vorsitzenden Powell stünden ebenfalls die aktualisierten Zins-Projektionen (Dot Plots) der FOMC-Mitglieder im Blickpunkt der Marktteilnehmer.



Im Dezember hätten die Zinsprognosen noch drei Zinssenkungen in diesem Jahr signalisiert. Bleibe es dabei oder habe die FED ihre Prognose nach unten angepasst? In Anbetracht der zuletzt höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten wäre eine Anpassung auf nur noch zwei Senkungen zwar eine Überraschung, ganz abwegig sei es aber nicht. Es bestehe also definitiv ein Risiko für die Aktienmärkte, da die Marktteilnehmer drei Zinssenkungen einpreisen würden.



Sollte die FED ihre Prognose für 2024 auf zwei Senkungen reduzieren, könnten der Dow Jones und Co unter Druck geraten. Auch ein hawkisher Auftritt von Jerome Powell auf der Pressekonferenz dürfte die Aktienmärkte belasten. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass Powell mit dovishen Tönen überrasche. Der FED-Chef habe bereits bei seiner Rede vor dem Kongress gesagt, dass man im Offenmarktausschuss "nicht weit" von dem Maß an Vertrauen entfernt sei, das für eine Senkung der Zinsen erforderlich sei. Ein dovisher Powell könnte dem Dow Jones und anderen Indices dazu verhelfen, auf neue Höchststände zu klettern.



Seit Beginn dieser Handelswoche sehe man wieder deutliche Kursanstiege an den US-Börsen. Der Dow Jones habe gestern um 0,8% auf 39.552 Punkte zugelegt. Vorbörslich notiere er am Mittwoch jedoch tiefer. Nach dem gestrigen Aufwärtsimpuls könnte der Kurs zunächst konsolidieren. Doch solange sich der Dow oberhalb von 39.130 Punkten behaupten könne, bleibe die kurzfristige Tendenz aufwärtsgerichtet. Dann bestehe die Chance auf einen Anstieg in Richtung 39.685 Punkten. Durchbreche der Index den Widerstand, so dürfte die runde Marke von 40.000 Punkten in greifbare Nähe rücken.



Versetze das heutige FED-Event dem Dow Jones jedoch einen Dämpfer, dürfte es zum erneuten Test der markanten Unterstützung bei 39.130 Punkten kommen. Es könnte auch ein Durchbruch nach unten erfolgen, was ein Short-Signal generieren würde. Der nächste Anlaufpunkt befinde sich dann erst wieder an der EMA200 bei aktuell 38.815 Zählern. Darunter würde sich das Chartbild weiter eintrüben und das Doppeltief bei 38.500 Punkten in den Fokus rücken.







Die US-Indices würden in einer Seitwärts-Range festhängen. Während es beim US-Leitindex S&P 500 seit rund eineinhalb Wochen nicht vor und nicht zurück gehe, verweile der Dow Jones schon seit fast vier Wochen in einer Seitwärts-Range. Doch nach einer Konsolidierungsphase würden die US-Börsen wieder Kurs gen Norden nehmen.