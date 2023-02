Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte November tritt der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) unter dem Strich auf der Stelle, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Entwicklung hätten die US-Standardwerte zuletzt nochmals auf die Spitze getrieben, denn die jüngsten drei Wochenkerzen würden jeweils lehrbuchmäßige "doji"-Kerzen bilden. Auf solche Phasen mit geringer Schwankungsintensität würden oftmals neue Trendbewegungen folgen. Aktuell habe sich also ein gewisses Bewegungspotenzial aufgestaut. Damit sich dieses nicht gen Süden entlade, gelte es, die Bastion aus der 50-Wochen-Linie (akt. bei 32.666 Punkten) und den horizontalen Haltemarken bei rund 32.500 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. Eine negative Weichenstellung berge zudem die Gefahr einer Topbildung - definiert durch die letzten beiden Verlaufshochs bei 34.712/34.342 Punkten. Auf der Oberseite stechen dagegen die verschiedenen Wochenhochs seit Mitte Januar bei rund 34.300 Punkten ins Auge. Ein Spurt über diese Hürden würde das Risiko einer oberen Umkehr bannen und dem Dow Jones wieder in die Erfolgsspur verhelfen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne die Verschnaufpause des Jahres 2022 übergeordnet weiterhin als trendbestätigende Flagge interpretiert werden - ein charttechnisches Pfund, mit welchem die Bullen unverändert wuchern könnten. (27.02.2023/ac/a/m)

