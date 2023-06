Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) weist im bisherigen Jahresverlauf im Vergleich zu vielen anderen Aktienindices nur ein schmales Kursplus von knapp 4% auf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch möglicherweise stünden die US-Standardwerte vor einem charttechnischen Silberstreif. Zuletzt habe das Aktienbarometer auf der 50-Wochen-Linie (akt. bei 32.801 Punkten) aufgesetzt und die langfristige Glättung als Sprungbrett genutzt. Mittlerweile stünden die Hochpunkte bei 34.250/34.350/34.600 Punkten zur Disposition. An dieser Stelle werde es interessant, denn die angeführten Marken definieren gleichzeitig die obere Begrenzung der seit Oktober vergangenen Jahres bestehenden Schiebezone. Eine Auflösung dieser Tradingrange gen Norden käme einem bedeutenden Investmentkaufsignal gleich, welches immerhin ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 3.000 Punkten bereithalten würde. Per Saldo also ausreichend, um perspektivisch Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 36.953 Punkten ins Visier zu nehmen. Vor allem würde der Abschluss dieses Konsolidierungsmusters - nach der bereits vorliegenden Flagge - signalisieren, dass der Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnehme. (16.06.2023/ac/a/m)

