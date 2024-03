Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem fulminanten Börsenlauf seit Ende Oktober gönnte sich der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) in den letzten Wochen eine Atempause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Charttechnisch habe sich diese Entwicklung in drei Innenstäben niedergeschlagen, d. h. die Schwankungsbreite der letzten drei Wochen sei innerhalb des Pendants der Vorperiode geblieben. Vorgestern sei dann der erneute Ausbruch gen Norden erfolgt. Mit anderen Worten: Mit dem neuen Allzeithoch bei 39.889 Punkten sei neben dem Vorstoß in "uncharted territory" auch die Auflösung der beschriebenen "inside weeks" erfolgt. Im Tagesbereich liege zudem ein abgeschlossenes Dreieck vor. In der Summe handele es sich demnach um ein dreifach trendbestätigendes Signal. Als nächstes Anlaufziel könnten Anleger nun die runde 40.000er-Marke heranziehen - ein Level, welches zudem bestens mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Rückschlags von 2022 (40.120 Punkte) harmoniere. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Hier würden sich die Tiefs der letzten beiden Wochen bei 38.483/38.458 Punkten als strategische Absicherung anbieten, welche es in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten gelte. (22.03.2024/ac/a/m)