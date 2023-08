Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Auf dem Sprung" - so lautete die Überschrift zu unserer letzten Analyse des Dow Jones® , so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Und tatsächlich: Den amerikanischen Standardwerten sei auch gestern mit 35.679 Punkten erneut ein neues Bewegungshoch gelungen. Damit habe das Aktienbarometer gleichzeitig auch die seit Herbst vergangenen Jahres bestehende Schiebezone nach oben aufgelöst. Neben der zuvor ausgeprägten Flagge liege also ein zweites (aufwärts-)trendbestätigendes Muster vor. Rein rechnerisch eröffne sich aus der angeführten Tradingrange ein Anschlusspotenzial von 3.000 Punkten. Per Saldo also ausreichend, um perspektivisch Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 36.953 Punkten zu nehmen. Vonseiten der quantitativen Indikatoren werde die aktuelle Steilvorlage durch das neue MACD-Kaufsignal auf Monatsbasis noch zusätzlich untermauert.Darüber hinaus gebe es noch einen saisonalen Rückenwind: Während der August im Vorwahljahr oftmals recht unspektakulär ausfalle, habe der Hochsommer im "3er Jahr" einiges zu bieten. Schließlich würden sowohl die Trefferquote (75%) als auch die durchschnittliche Rendite (2,24%) weit überdurchschnittlich ausfallen. Als Absicherung seien dagegen die alten Ausbruchsmarken bei 34.500 Punkten prädestiniert. (02.08.2023/ac/a/m)