Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die starke Oktober-Performance (+ 14%) hat der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) im bisherigen Novemberverlauf nahtlos ausbauen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus as & Burkhardt.



Charttechnisch sei den amerikanischen Standardwerten damit sogar der Spurt über das entscheidende Widerstandsbündel aus dem seit Anfang des Jahres bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 32.716 Punkten) und der 50-Wochen-Linie (akt. bei 33.043 Punkten) gelungen. Im Hochsommer habe die Marktteilnehmer im Dunstkreis des beschriebenen Kreuzwiderstands noch der Mut verlassen. Das dynamische MACD-Schnittmuster liefere aktuell zusätzlichen Rückenwind und lasse auf einen nachhaltigen Ausbruch hoffen. Die konstruktive Weichenstellung besitze allerdings noch eine weitere Dimension: Übergeordnet könne die Korrekturphase seit Januar 2022 letztlich als große Flaggenkonsolidierung - und damit als trendbestätigendes Kursmuster - interpretiert werden. Der beschriebene Befreiungsschlag stelle deshalb einen echten "game changer" dar. Die Hochpunkte bei 34.281 (August) und 35.492 Punkten (April) würden nun die nächsten Anlaufziele abstecken. Unter Risikogesichtspunkten gelte es in Zukunft, nicht mehr in den alten Abwärtstrend zurückzufallen. (14.11.2022/ac/a/m)

