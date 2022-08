Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Juni hat sich die 200-Wochen-Linie (akt. bei 29.601 Punkten) als tragfähige Unterstützung herauskristallisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die anschließende Erholung habe zunächst die Negierung der vorangegangenen Topformation gebracht, doch der eigentliche Lackmustest stehe bei den amerikanischen Standardwerten jetzt an. Gemeint sei die Kombination aus dem Anfang Januar etablierten Abwärtstrend und dem Durchschnitt der letzten 50 Wochen (akt. bei 33.887/34.026 Punkten). Abgerundet werde das hier entstehende Barrierenbündel durch das 61,8%-Fibonacci-Retracement der gesamten Abwärtsbewegung im bisherigen Jahresverlauf (34.164 Punkte). Gelinge der Befreiungsschlag, liefere der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) ein bemerkenswertes prozyklisches Einstiegssignal. Schließlich könnten Anleger dann die gesamte Korrektur seit Jahresbeginn im übergeordneten Kontext als trendbestätigende Flagge interpretieren. Selbst ein Wiedersehen mit dem bisherigen Rekordstand von 36.953 Punkten werde im Erfolgsfall wieder zu einem realistischen Szenario. Auf der Unterseite gelte es dagegen, die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei gut 33.000 Punkten nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten, denn dann dürften die Diskussionen um ein Scheitern an den o. g. Hürden zunehmen. (18.08.2022/ac/a/m)

