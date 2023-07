Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) hat gerade die Marke von 34.000 Punkten zurückerobert und stellt damit die Hochpunkte der letzten acht Monate zur Disposition, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



An dieser Stelle werde es interessant, denn besagte Hochs bei 34.250/34.350/34.600 Punkten würden gleichzeitig die obere Begrenzung der seit Herbst vergangenen Jahres bestehenden Schiebezone markieren. Eine Auflösung dieser Tradingrange gen Norden käme einem bedeutenden Investmentkaufsignal gleich, welches ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 3.000 Punkten bereithalten würde. Per Saldo also ausreichend, um perspektivisch das bisherige Allzeithoch bei 36.953 Punkten ins Visier zu nehmen. Hoffnungen in Sachen eines "bullishen" Ausbruchs wecke die bereits zuvor ausgeprägte Korrekturflagge. Mit anderen Worten: Im Erfolgsfall würden zwei unterschiedliche Chartformationen signalisieren, dass der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnehme. Einen Fingerzeig liefere möglicherweise auch der Dow Jones Transportation (ISIN: XC0009694214, WKN: 969421), der bereits ein neues Bewegungshoch habe verbuchen können. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, sollte der Dow Jones die Tiefs der letzten Wochen bei 33.600 Punkten zukünftig nicht mehr unterschreiten. (13.07.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >