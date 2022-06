Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die abgeschlossene Topbildung lastet weiterhin schwer auf den amerikanischen Standardwerten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Verlauf der Abschwungbewegung seit Jahresbeginn sei es beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) in der abgelaufenen Woche sogar zu zwei trendbestätigenden Chartsignalen gekommen. So habe das Aktienbarometer zunächst ein Abwärtsgap (31.388 zu 31.145 Punkte) und dann im weiteren Wochenverlauf ein neues Verlaufstief (29.653 Punkten) hinnehmen müssen. Der Baisseimpuls der letzten Monate sei also absolut intakt. Deshalb gehe der Blick zunächst in Richtung Süden, um die nächsten Rückzugsmarken zu identifizieren. In diesem Zusammenhang werde es aktuell spannend, denn mit der Kombination aus dem Vor-Corona-Hoch (29.569 Punkte) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 29.320 Punkten) stehe derzeit eine massive Unterstützungszone zur Verfügung. Knapp darunter bilde zudem die Kurslücke vom November 2020 (28.902 zu 28.495 Punkte) einen weiteren markanten "support". Um weiteren charttechnischen Schaden vom Dow Jones abzuwenden, gelte es die angeführten Unterstützungen unbedingt zu verteidigen. Für eine Wende zum Besseren müsste dagegen zumindest die jüngste Abwärtskurslücke auf Wochenbasis geschlossen werden. (20.06.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >