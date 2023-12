Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Ende Oktober hat der Dow Jones® um fast 5.000 Punkte zulegen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auf Wochenbasis schlage sich diese fulminante Rally in sieben positiven Wochenkerzen in Folge nieder. Für einen echten Knalleffekt sorge zudem das neue Allzeithoch bei 37.288 Punkten, denn der Vorstoß in "uncharted territory" sorge für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Der beschriebene Ausbruch werde vonseiten diverser Indikatoren bestätigt. Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt an dieser Stelle das jüngste MACD-Kaufsignal auf Monatsbasis sowie den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy. Wo könnten die amerikanischen Standardwerte noch hinlaufen? Im Bereich der historischen Rekordstände würen nur noch wenige Verfahren um die nächsten Widerstände abzuleiten bleiben. Aus der 138,2%-Fibonnaci-Projektion des gesamten 2022er-Rückschlags ergebe sich das nächste Anlaufziel bei 40.120 Punkten. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Kursverlauf Anlegerinnen und Anlegern eine wichtige Orientierungshilfe: Um den aktuellen Ausbruch nicht zu gefährden, gelte es, die Hochpunkte bei rund 35.600 Punkten in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. (15.12.2023/ac/a/m)