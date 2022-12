Platz 3: Travelers Companies (ISIN US89417E1091/ WKN A0MLX4) +21,8%:

Steigende Zinsen würden dem Versicherer in die Karten spielen. Ohne größere Rücksetzer habe die Aktie imn Jahresverlauf kontinuierlich zugelegt.



Platz 2:

Merck & Co (ISIN US58933Y1055/ WKN A0YD8Q) +46,3%:

Starke Medikamentenverkäufe und Fortschritte im Kampf gegen Krebs seien an der Börse gut angekommen. Die Aktie notiere erstmals in der Historie dreistellig.



Platz 1: Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) 53,1%:

Der Ölmulti profitiere von den hohen Ölpreisen und habe Milliardengewinne gescheffelt. Die Aussichten für den Top-Performer würden gut bleiben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2022 war ein turbulentes Jahr an der Börse, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Seit Jahresbeginn habe der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) neun Prozent an Wert verloren. Doch nicht alle Werte hätten enttäuscht. Auch dieses Jahr würden einige Aktien besonders hervorstechen und den Gesamtmarkt deutlich in den Schatten stellen. "Der Aktionär" gebe einen Überblick über die größten Gewinner des Jahres im Dow Jones.Platz 5: Amgen (ISIN US0311621009/ WKN 867900) +17,1%:Starke Medikamentenverkäufe und eine erfolgreiche Kostenkontrolle hätten die Aktie auf ein Rekordhoch getrieben. Mit milliardenschweren übernahmen wolle Amgen weiter wachsen.Der Baumaschinenhersteller habe die Preise gut weitergeben und sich gegen die Inflation behaupten können. Mit der Hoffnung auf eine weniger schlimmer Rezession ab Oktober habe die Aktie massiv angezogen.