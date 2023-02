Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Eine der Kernforderungen der Dow-Theorie lautet: "Die Indices - gemeint sind Dow Jones Industrial Average® (DJIA) und Dow Jones Transportation® (DJT) (ISIN: XC0009694214, WKN: 969421) - müssen sich gegenseitig bestätigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Den Transporttiteln werde häufig zudem eine konjunkturelle Vorlauffunktion beigemessen. Deshalb sollten Anlegerinnen und Anleger stets auch die Kursentwicklung des "Transportindex" im Blick haben - insbesondere im Dunstkreis derart wichtiger Schaltstellen! Doch der Reihe nach: Mittlerweile sei der Abwärtstrend seit November 2021 (akt. bei 13.945 Punkten) Geschichte. Dieser Trendbruch habe zwei große Implikationen. Zum einen gewinne damit eine untere Umkehr deutlich an Konturen, zum anderen könne die Kursentwicklung der letzten 15 Monate letztlich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Die beschriebenen Ausbrüche würden dabei von einer Reihe vielversprechender MACD-Signale untermauert. Der Sprung über die letzten Verlaufshochs bei 14.700/14.800 Punkten bekräftige die Ambitionen der Bullen nochmals. Die Hochpunkte bei 15.301/16.170 Punkten würden nun die nächsten Widerstände definieren. Um die vielversprechende Ausgangslage nicht zu gefährden, sollte der Dow Jones Transportation® nicht mehr in den oben genannten Trend zurückfallen. (02.02.2023/ac/a/m)



