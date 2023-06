Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zeiträume, in denen die beiden angeführten Zyklen Hand in Hand gehen, haben unsere volle Aufmerksamkeit, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der nahen Zukunft gebe es hier vor allem zwei Auffälligkeiten: So kennzeichne die saisonale Schnittmenge zwischen Dekaden- und US-Präsidentschaftszyklus den nahenden Juli sowie den September als Herausforderung. Schließlich falle die durchschnittliche Wertentwicklung des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit 0,45% (US-Vorwahljahr) bzw. -1,27% ("3er-Jahr") schwächer als im historischen Mittel aus. Als nochmals deutlich korrekturanfälliger Börsenmonat könnte sich danach der September erweisen, denn der sei mit -1,23% (US-Vorwahljahr) bzw. -1,64% ("3er-Jahr") sogar durch die Bank "rot". Auch die Trefferquote, d. h. die Wahrscheinlichkeit für steigende Aktiennotierungen, lasse sowohl im Juli als auch im September zu wünschen übrig. Gegen Jahresende winke dann möglicherweise eine positive Überraschung. Gemäß beider Zyklen falle die Performance im Dezember weit überdurchschnittlich aus - und das bei einer jeweils besseren Trefferquote. Über den Tellerrand hinausgeblickt, könnte sich deshalb eine späte, erst auf den letzten Metern einsetzende, aber dynamische Jahresendrally als ein weiteres Charakteristikum des Jahres 2023 herauskristallisieren. (12.06.2023/ac/a/m)

