Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In unserem technischen Jahresausblick legen wir regelmäßig einen Fokus auf die beiden bekanntesten Zyklen überhaupt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gemeint seien der US-Präsidentschaftszyklus auf der einen und der Dekadenzyklus auf der anderen Seite. Besonders interessant würden die Analysten dabei Phasen finden, die sich durch doppelt zyklischen Rücken- oder Gegenwind auszeichnen würden. Mit anderen Worten: Zeiträume, in denen die beiden angeführten Zyklen Hand in Hand gehen würden, hätten ihre volle Aufmerksamkeit. Während im Rahmen ihres Jahresausblicks eher die größeren Zusammenhänge eine Rolle spielen würden, wollten die Analysten einen kürzerfristigen Fokus auf die Entwicklungen der einzelnen Kalendermonate legen. Grundlage sei dabei die Kurshistorie des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) seit dem Jahr 1900. Über die letzten gut 120 Jahre stelle der Dezember mit einem Kurszuwachs von 1,4% den besten Börsenmonat dar - dicht gefolgt vom April (1,23%). Ansonsten würden noch die Monate Juli und November einen durchschnittlichen Kurszuwachs von über 1% bieten. Am anderen Ende der Skala finde sich der September: Ein durchschnittlicher Kursabschlag von -0,94% würden diesem Monat die "rote Laterne" der Performance-Hitliste einbringen.



Im zweiten Schritt wollten die Analysten auf die bereits diskutierte, saisonale Schnittmenge zwischen Dekaden- und US-Präsidentschaftzyklus eingehen. Aus Sicht der Bullen seien der nahende April und der Dezember besonders interessant. Beide Monate würden beiden Zyklen zufolge einen sehr starken Verlauf zeigen. Dagegen falle der September mit -1,23% (US-Vorwahljahr) bzw. -1,64% ("3er-Jahr") nochmals deutlich schwächer als im historischen Mittel aus. Das typische Verlaufsmuster der beiden bekanntesten Zyklen verstärke also die Amplituden. Während die ohnehin starken Monate April und Dezember noch stärker ausfallen würden, würden die Herausforderungen im schwierigen Börsenmonat September ebenfalls größer. Im April 2023 scheine eine besonders positive Überraschung möglich, denn hier würden die Erträge doppelt oder sogar drei Mal so hoch wie im Durchschnitt ausfallen. Negative Abweichungen seien vor allem im Juli und September möglich, was sehr gut mit der Jahresausblickthese "meide die Mitte" harmoniere. Gemessen an der Trefferquote, wie auch an der Wertentwicklung, könnte sich zudem der November als Spielverderber erweisen. Eine erst auf den letzten Metern einsetzende Jahresendrally sei möglicherweise ein weiteres Charakteristikum des Jahres 2023.

