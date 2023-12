Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Angesichts des starken Investmentjahrgangs 2023 müssten bei vielen Anlegerinnen und Anlegern die Sektkorken knallen, doch die Wahrnehmung ist insbesondere in Bezug auf den Dow Jones® eine gänzlich andere, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Um diese These statistisch zu untermauern, hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt für den Dow Jones® die Daten seit 1915 herangezogen. Als Bewertungsmaßstab würden die Analysten dabei die Wertentwicklung pro Jahr heranziehen, sowie die Wahrscheinlichkeit, mit der die amerikanischen Standardwerte diese Performance erzielen können. Letztere würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt an der Anzahl positiver Handelstage pro Jahr festmachen. Salopp formuliert, ist eine hohe Anzahl von Tagen mit Kursgewinnen unser Kriterium für ein recht "stressfreies" Investmentjahr, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Im Durchschnitt habe der Dow Jones® über die letzten gut 100 Jahre um 6,11% p.a. zulegen können.Dem starken Schlussspurt habe es das Aktienbarometer zu verdanken, dass dieser Mittelwert inzwischen überwunden worden sei. So liege der Dow Jones® seit Anfang Januar mittlerweile über 9% im Plus. Ohne die Bilderbuchperformance vom November 2023 wäre somit in Sachen Feierlaune "Fehlanzeige" angesagt. Gleiches gelte für die Anzahl positiver Handelstage. Eine hohe Trefferquote signalisiere einen stabilen Aufwärtstrend und schone damit die Nerven von Investorinnen und Investoren. Auch gemessen an unserem zweiten Kriterium hat der Dow Jones® im November gerade noch einmal die Kurve bekommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Während die amerikanischen Standardwerte im historischen Schnitt 133 positive Handelstage pro Jahr hätten verbuchen können, befinde sich das Aktienbarometer dank der bilderbuchmäßigen Novemberentwicklung auch hier auf Kurs, um den Durchschnitt knapp zu übertreffen. Ende gut, alles gut? Zumindest zeuge die starke Wertentwicklung vom November von einem gewissen Favoritenwechsel. Im Sinne der Technischen Analyse im Allgemeinen und der Marktbreite im Speziellen sei das ein Hoffnungsschimmer - auch für 2024! (13.12.2023/ac/a/m)