Für einen versöhnlichen Jahresausklang sorge allerdings die starke Wertentwicklung im 4. Quartal. Während der S&P 500® in den letzten drei Monaten des Jahres um 6,6% habe zulegen können, würden Dow Jones® (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und DAX® sogar knapp 15% im Plus liegen. Die besondere Zweiteilung des Investmentjahrgangs 2022 habe die Analysten zu einem Blick in die Historie veranlasst. Auf Basis der Daten seit 1900, 1928, 1988 (Dow Jones®, S&P 500®, DAX®) hätten sie die Performance im 1. Quartal untersucht, wenn das vorangegangene Q4 ein Kursplus von mindestens 10% gebracht habe. Diese Prämisse sei derzeit beim Dow Jones® und beim DAX® erfüllt, nicht jedoch beim S&P 500®. Die wichtigste Botschaft vorweg: "Stärke zieht weitere Stärke nach sich", als eine der Basisannahmen der Technischen Analyse, werde bestätigt. Besonders die US-Märkte würden dabei hervorstechen. So sei der Dow in den ersten drei Monaten des neuen Jahres nach einem starken Q4 um 3,93% gestiegen, der S&P 500® sogar um 4,42%. Dabei werde die Benchmark in Form der Mittelwerte aller 1. Quartale von 1,3% bzw. 1,52% bei einer überzeugenden Trefferquote deutlich in den Schatten gestellt. Aufgrund der kürzeren Historie sei das "Muster" in Deutschland schwächer ausgeprägt, aber dennoch vorhanden. (21.12.2022/ac/a/m)

