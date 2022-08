Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der nahende September läutet an den Aktienmärkten oftmals eine schwierige Börsenphase ein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe der DAX® beispielsweise seit 1988 in 20 von 33 Jahren in diesem Monat Kursverluste hinnehmen müssen. Noch eindrucksvoller sei eine andere Auswertung: Wenn Anlegerinnen und Anleger nur im September in den deutschen Standardwerten investiert gewesen wären, dann stünden nach mehr als 30 Jahren ein Kursabschlag von mehr als 50% zu Buche. Abseits der rein saisonalen Betrachtung ziehen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt als zusätzliche Orientierungshilfe regelmäßig den Dekaden- bzw. den US-Präsidentschaftszyklus heran. Die beiden bekanntesten Zyklen überhaupt würden ebenfalls einen herausfordernden September nahelegen. Schließlich signalisiere sowohl der Durchschnittsverlauf des "2er-Jahres" als auch des "US-Zwischenwahljahres" für den Dow Jones® (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) eine schwache Kursentwicklung in den kommenden vier Wochen. Insgesamt drei saisonale bzw. zyklische Argumente würden derzeit also auf eine schwierige Börsenphase hindeuten. Aus charttechnischer Sicht passe diese Einschätzung zum jüngsten Scheitern der amerikanischen Standardwerte an der Widerstandszone aus dem Abwärtstrend seit Jahresbeginn und der 50-Tages-Linie (akt. bei 33.704/33.918 Punkten). (31.08.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >