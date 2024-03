Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche gönnte sich der Dow Jones® eine kleine Verschnaufpause. Diese Aussage können Anlegerinnen und Anleger am jüngsten Außenstab sowie am ausbleibenden Allzeithoch festmachen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Darüber hinaus sei es zu einem äußerst seltenen Schauspiel gekommen: einer negativen Handelswoche. Im bisherigen Jahresverlauf erst die dritte rote Wochenkerze - bei sechs Positiven. Wenn man den fulminanten Jahresendspurt berücksichtige, dann seien die diesjährigen roten Wochenkerzen sogar die einzigen in den letzten 18 Wochen. Wo könnten die amerikanischen Standardwerte noch hinlaufen? Auf Allzeithoch und im "uncharted territory" würden nur noch wenige Verfahren bleiben um die nächsten Widerstände abzuleiten. Aus der 138,2%-Fibonnaci-Projektion des gesamten 2022er-Rückschlags ergebe sich das nächste Anlaufziel bei 40.120 Punkten - und damit in unmittelbarer Schlagdistanz zu der runden 40.000er-Marke. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Kursverlauf Anlegerinnen und Anlegern eine wichtige Hilfestellung: Um den aktuellen Börsenlauf nicht zu gefährden, gelte es, das Februartief bei 38.040 Punkten in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. (04.03.2024/ac/a/m)