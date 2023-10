Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In unseren Jahresausblicken sind zyklische Einflussfaktoren stets ein fester, elementarer Bestandteil, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommetar zum Dow Jones Hier würden die Analysten vor allem den US-Präsidentschaftszyklus auf der einen, sowie den Dekadenzyklus auf der anderen Seite analysieren. Besonders interessant würden sie dabei Phasen finden, die sich durch einen doppelt zyklischen Rücken- oder Gegenwind auszeichnen würden. Mit anderen Worten: Zeiträume, in denen die beiden angeführten Zyklen Hand in Hand gehen würden, hätte die volle Aufmerksamkeit der Analysten - gewissermaßen die saisonale Schnittmenge zwischen den beiden bekanntesten Zyklen überhaupt. Auf den letzten Metern bis zum Jahresende gebe es vor allem zwei Auffälligkeiten: So könnte sich die derzeit herausfordernde Phase noch fortsetzen, denn der November falle sowohl im US-Vorwahljahr als auch im "3er-Jahr" deutlich schwächer aus als im historischen Mittel. Doch wo Schatten sei, da gebe es auch Licht! Schließlich winke im Dezember gemäß beider Zyklen ein überdurchschnittlicher Kursertrag - und das bei einer überzeugenden Trefferquote. Eine relativ spät einsetzende Jahresendrally, die dann aber recht dynamisch ausfalle, könnte zum wesentlichen Charakteristikum des Jahres 2023 werden. (26.10.2023/ac/a/m)