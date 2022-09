Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im August scheiterte der Dow Jones® (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) an der Widerstandszone aus dem Abwärtstrend seit Jahresbeginn sowie der 50-Wochen-Linie (akt. bei 33.342/33.560 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf den bestätigten Baissetrend sei in den letzten Wochen ein dynamischer Abverkauf gefolgt, welcher eine weitere charttechnische Schlüsselzone bei rund 29.500 Punkten in den Fokus rücke. Gemeint sei die Kombination aus dem langfristigen Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 29.770 Punkten), dem Junitief (29.653 Punkte) sowie der Parallelen zum eingangs beschriebenen Baissetrend (akt. bei 29.072 Punkten). Aufgrund des neuen Jahrestiefs (29.161 Punkte) wackle diese Haltezone derzeit beträchtlich. Da bei einem Bruch der Bastion auch das Vor-Corona-Hoch bei 29.569 Punkten nachhaltig unterschritten wäre, dürfte es im Anschluss nochmals zu einem Abverkauf kommen. Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 27.000 Punkten würden dann den nächsten Auffangbereich markieren. Auf der Oberseite müsste der Dow Jones® indes zumindest die oben genannte 200-Wochen-Linie zurückerobern, um für eine kurzfristige Stabilisierung zu sorgen. (28.09.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >