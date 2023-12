Diese historisch schwache Trefferquote sowie die besondere "Spreizung" im Aktienbereich hätten Investoren im Tagesgeschäft vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. "Die Aktienmarktentwicklung" habe es also im vergangenen Jahr nicht gegeben. Vielmehr sei 2023 von einem hohen Grad an Selektivität gekennzeichnet, was im Jahresverlauf den Begriff der "Glorreichen Sieben" geprägt habe - ein Synomym für wenige, große Technologietitel als Kurstreiber der Rally. Dazu passe, dass lediglich 30% der Einzeltitel aus dem NASDAQ 100 die o. g. Indexperformance (Stand: 28. November) hätten schlagen können. Eine fehlende Marktbreite treibe dem Technischen Analysten regelmäßig Sorgenfalten auf die Stirn. Angesichts der eingangs angerissenen Problemstellungen bleibe die Diskrepanz zwischen der fundamentalen Ausgangslage auf der einen und den puren Charts auf der anderen Seite so groß wie selten zuvor. Diese besondere Ausgangslage stelle einen sinnvollen Einstieg in dem zwanzig-vierundzwanziger Jahresausblick dar, denn in der Konsequenz dürfte der Informationsbedarf stärker ausgeprägt sein denn je!



Zur Verdeutlichung und als argumentativen Einstieg in dem Jahresausblick, würden die Analysten den Jahreschart des Dow Jones wählen und damit ihre Tradition der Analyse sehr hoher Zeitebenen fortsetzen. Dadurch würden sich oftmals die großen Trends identifizieren lassen, welche Investoren im hektischen Tagesgeschäft gern mal aus den Augen verlieren würden. Auf das "outside year" von 2022 sei in diesem Jahr das spiegelbildliche Phänomen gefolgt, sprich die Ausprägung eines sog. Innenstabes. Unter dem Strich hätten sich die amerikanischen Standardwerte in den letzten drei Jahren damit intensiv mit einer ultra-langfristigen Trendlinie auseinandergesetzt. Gemeint sei der Trend, welcher die Hochpunkte von 1929 und vom Jahrtausendwechsel 1999/2000 verbinde (akt. bei 36.791 Punkten). Interessanterweise harmoniere die beschriebene Trendlinie bestens mit den Hochständen von 2021/22 bei 36.679/36.953 Punkten. Mit dem dadurch entstehenden Kreuzwiderstand hätten die Analysten eine erste Schlüsselzone für Ihr 2024er-Stammbuch herausgearbeitet, zumal ein Überwinden der angeführten Hürden mit der Auflösung des beschriebenen "inside years" einhergehen würde.



Das Ausloten dieser ultra-langfristigen Trendlinie verdeutliche andererseits auch, wie weit der idealtypische Investmentzeitraum seit 2009 die US-Märkte gen Norden geführt habe. Mit Hilfe der Technischen Analyse würden sich nicht nur die Renditeziele, sondern auch wichtige Stresslevel herausarbeiten lassen. Gerade die kritischen Niveaus auf der Unterseite, deren Unterschreiten ein Umdenken erfordere, würden einen elementaren Mehrwert darstellen. Letzteres bringe uns unmittelbar zu den unteren Extrempolen der letzten Jahre bei 30.637/29.856/28.661/31.430 Punkte. Zusammen mit der 261,8%-Projektion der Rally von 1974 bis 2000 (29.840 Punkte) sowie dem entsprechenden Pendant des Hausseimpulses von 1932 bis 2000 (30.697 Punkte) entstehe hier eine absolute Kernhaltezone. Bei deren Unterschreiten sollten sich Anleger an ein altes Goethe-Zitat erinnern: "Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben". Diese Bastion definiere eine mögliche "große Sollbruchstelle" und sei deshalb als "Katastrophen-Stopp 2024" prädestiniert. Grundsätzlich lege ein solches "inside year" eine prozyklische Positionierung im Ausbruchsfall nahe - dem hätten die Analysten mit der Definition der strategischen Leitplanken in einem ersten Schritt Rechnung getragen. (06.12.2023/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das zu Ende gehende Jahr war in vielerlei Hinsicht ein besonders herausforderndes: Während der Krieg in der Ukraine anhält, spitzt sich die geopolitische Lage, z. B. im Nahen Osten, weiter zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Aber auch wirtschaftlich habe es jede Menge Stolpersteine gegeben. So würden die weiter gestiegenen Zinsen einen Bremsklotz darstellen. Nicht zuletzt deshalb laute vielerorts die Gretchen-Frage: Komme die Rezession oder bleibe sie aus? In Deutschland würden sogar tiefergehende Probleme diskutiert - Stichwort: "Deindustrialisierung". All diesen Faktoren zum Trotz sei 2023 ein gutes Aktienjahr gewesen. Angesichts eines Zuwachses von 17% (DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)), 19% (S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)) und 45% (NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X)) sei das fast untertrieben. Die guten Wertentwicklungen seien vor allem durch unseren saisonalen Prognosetreffer eines starken ersten Halbjahres und die fulminante Performance im November getragen worden. Es sei also entscheidend gewesen, von Anfang an genügend Aktien zu besitzen. Aber dann hätten es auch noch die richtigen sein müssen. Zur Wahrheit gehöre nämlich auch, dass z. B. der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) den starken November benötigt habe, um überhaupt in den positiven Bereich vorzustoßen. Ohne die jüngsten Kursavancen hätte hier sogar ein unterdurchschnittlicher Kurszuwachs und eine niedrige Anzahl positiver Handelstage zu Buche gestanden.