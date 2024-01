Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In unseren Analysen legen wir ein besonderes Augenmerk auf zyklische Aspekte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum Dow Jones Industrial Average Besonders den Dekaden- und den US-Präsidentschaftszyklus hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt dabei im Blick. Konstellationen, in denen die beiden bekanntesten Zyklen Hand in Hand gehen würden, fänden die Analysten extrem spannend. Schließlich sorge die "saisonale Schnittmenge" zwischen beiden Einflussgrößen quasi für doppelten zyklischen Rückenwind. 2024 sei - gemäß US-Präsidentschaftszyklus - ein Wahljahr. Gleichzeitig handle es sich logischerweise um ein sog. "4er Jahr". Vor allem zu Jahresbeginn - bis einschließlich Mai - würden ganz eindeutig die roten Renditevorzeichen dominieren. Mit anderen Worten: Bis Mai würden beide Zyklen einen unterdurchschnittlichen Performanceverlauf nahelegen, der zudem mehrheitlich mit einer deutlich schwächeren Trefferquote als im historischen Durchschnitt über alle Jahre seit 1900 einhergehe. Den Gegenpol dazu würden die folgenden Monate bilden, denn ab Juni würden eindeutig die Pluszeichen überwiegen - und zwar auf beiden Seiten: Sprich bei der Wertentwicklung und der Trefferquote.Unter dem Strich seien die Erfolgsaussichten in der 2. Jahreshälfte 2024 also deutlich besser als zu Jahresbeginn. Bei den positiven Überraschungen würden der Juni sowie der August hervorstechen. Beide Monate würden sowohl unter Rendite- als auch unter Wahrscheinlichkeitsgesichtspunkten absolut zu überzeugen wissen. Letzteres sei vor allem für den August überraschend, denn der Hochsommer gelte im Allgemeinen als herausfordernde Börsenphase. Einen weiteren positiven Ausreißer könnte im Jahr 2024 der November bringen. Bei etwas besserer Trefferquote bringe das Wahljahr eine doppelt so gute Wertentwicklung als im historischen Mittel. Gemessen am typischen Verlauf des "4er Jahres" falle die Performance sogar dreimal so hoch aus. Die Analyse des Dekadenzyklus fördere noch ein weiteres Detail zu Tage: Im "4er Jahr" spiele die Musik offensichtlich im 4. Quartal! Gerade die letzten drei Monate würden deutlich überdurchschnittlich ausfallen. In der Summe biete das Schlussquartal des "4er Jahres" eine Performance von 7,5% - eine Größenordnung, welche sonst häufig als Ertrag für das Gesamtjahr unterstellt werde. (11.01.2024/ac/a/m)