Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während die großen Technologiewerte zuletzt deutlich unter die Räder kamen, steht beim Dow Jones® (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit einem Plus von 14% im Oktober die beste Monatsperformance seit 46 Jahren zu Buche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Es wäre sogar die beste Monatsentwicklung seit 1938 möglich gewesen, doch das Innehalten vom Montag habe diesen Paukenschlag verhindert! Isoliert für den Oktober betrachtet, sei es dennoch die beste Oktoberperformance der gesamten Historie zurück bis ins Jahr 1897. Finde derzeit also ein gesunder Favoritenwechsel statt? Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt begeben sich auf eine charttechnische Spurensuche: Der charttechnische Treiber der starken Oktoberwertentwicklung war der Fehlausbruch unter die Bastion bei rund 29.000 Punkten - Stichwort: "false breaks are followed by fast moves". Mittlerweile seien die amerikanischen Standardwerte bis zum nach Erachten der Analysten entscheidenden Widerstandsbündel vorgestoßen. Schließlich bilde der seit Anfang des Jahres bestehende Abwärtstrend (akt. bei 32.893 Punkten) zusammen mit der 50-Wochen-Linie (akt. bei 33.071 Punkten) ein massives Widerstandsbündel. Genau hier habe die Marktteilnehmer im Hochsommer schon einmal der Mut verlassen. Beim Dow Jones® komme es aktuell zu einem ganz wichtigen Lackmustest, denn ein Sprung über die oben genannten Hürden käme einem echten "game changer" gleich. (02.11.2022/ac/a/m)



