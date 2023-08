Paris (www.aktiencheck.de) - Hatte die Herabstufung der Bonitätsnote einiger US-Banken am Dienstag die Wall Street nervös gemacht und den US-amerikanischen Aktienindex Dow Jones ins Minus gedrückt, galt die Aufmerksamkeit danach insbesondere den Inflationsdaten für Juli, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Während die viel beachtete Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel mit einem Plus von 4,7 Prozent genau den Prognosen der Auguren entsprochen habe, hätten die Verbraucherpreise mit 3,2 Prozent sogar 10 Basispunkte unter den Expertenschätzungen gelegen. Für den US-Aktienmarkt sei das zwar keine unerwartete, aber dennoch eine gute Nachricht; steige damit einhergehend doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank FED so langsam, aber sicher dem Ende neigen dürfte. Mut mache zudem, dass die noch anhaltende US-Berichtssaison zwar nicht außergewöhnlich gut verlaufen sei, aber doch recht solide. Das Gros der Unternehmen habe die Prognosen bestätigt oder sogar angehoben.Wachsam sollten Anleger aber dennoch sein und bleiben. Einige Marktteilnehmer würden nun mit einem Ende der Sommerrally rechnen. Dafür würden zum einen die üblichen saisonalen Muster sprechen: Schließlich zeige ein Blick in die Vergangenheit, dass August und September die beiden schlechtesten Börsenmonate des Jahres seien. Zum anderen signalisiere auch der vom US-Fernsehsender CNN berechnete Fear & Greed-Index, der sieben Indikatoren für das Anlegersentiment messe, ein erhöhtes Korrekturrisiko. Mit 74 Punkten rangiere der Seismograf im Bereich "Gier" und mahne als Kontraindikator damit zu erhöhter Vorsicht. (Ausgabe vom 11.08.2023) (14.08.2023/ac/a/m)