Paris (www.aktiencheck.de) - Keine gute Nachricht, zumindest auf den ersten Blick nicht, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Das Schlimmste überstanden - vielleichtAber: Nachdem der Dow Jones nach Bekanntgabe der Inflationszahlen zunächst kräftig unter Druck geraten sei, habe das US-Barometer im Handelsverlauf ins Plus gedreht - und den Tag mit einem Zuwachs von fast 3 Prozent beendet, eine Kehrtwende historischen Ausmaßes. Welche Richtung der US-Aktienmarkt nun einschlagen werde, sei natürlich völlig ungewiss, doch zumindest bestehe durchaus die Hoffnung, dass sich die Baisse nun langsam, aber sicher ihrem Ende neigen könnte. Allzu euphorisch sollten Anleger nun aber wohl auch noch nicht sein, die Gemengelage sei weiterhin sehr komplex und herausfordernd - und die Erfahrungen aus jüngster Vergangenheit zeigen würden, dass der Markt aktuell zu heftigen Reaktionen neige. Anleger würden gut daran tun, die Entwicklungen genau zu verfolgen und die Ruhe zu bewahren. (14.10.2022/ac/a/m)